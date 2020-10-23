Украина протестировала робота-собаку в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

Испытания провели совместно с учёными из Бристольского университета. Робот помог оценить уровень радиоактивного загрязнения на отдельных участках зоны. Радиометрические работы провели в секторах временной локализации радиоактивных отходов »Красный лес» и в местах захоронения радиоактивных отходов «Подлисный» и «Буряковка».

Во время испытаний также применяли беспилотники и приборы для оценки распространения радиоактивных материалов. Результаты работ помогут сделать 3D-изображения и карты распространения радиоактивного загрязнения в зоне.

В 2020 году Boston Dynamics открыла продажи Spot за $74,5 тысячи.