Наука и технологии
Сегодня 22:36
Украина протестировала робота-собаку в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
Spot помог измерить уровень радиоактивного загрязнения
Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения сообщило на своей странице в Facebook, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС впервые прошли тесты робота-собаки Spot компании Boston Dynamics.
Испытания провели совместно с учёными из Бристольского университета. Робот помог оценить уровень радиоактивного загрязнения на отдельных участках зоны. Радиометрические работы провели в секторах временной локализации радиоактивных отходов »Красный лес» и в местах захоронения радиоактивных отходов «Подлисный» и «Буряковка».
Во время испытаний также применяли беспилотники и приборы для оценки распространения радиоактивных материалов. Результаты работ помогут сделать 3D-изображения и карты распространения радиоактивного загрязнения в зоне.
В 2020 году Boston Dynamics открыла продажи Spot за $74,5 тысячи.