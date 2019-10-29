Наука и технологии
Сегодня 18:29
Украина проведёт ракетную стрельбу на границе с Крымом
Учения начнутся уже 31 октября
Пресс-центр командования Воздушных сил (ВС) Украины объявил, что Киев намеревается провести тактические учения в Херсонской области у границы с Крымом. Там будут совершать боевую стрельбу из зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук»-М1 и С-300ПТ.
Учения должны пройти в период с 31 октября по 4 ноября на полигоне Ягорлык в акватории Чёрного моря. Помимо испытаний ЗРК будут проведены запуски ракет для различных модификаций С-300 (ПТ, ПС и В1), а также ведомственные тесты комплекса С-125-2Д1.
Местные власти уже предупреждены о закрытии воздушного и морского пространства.
Напомним, сегодня минобороны Украины также сообщило о прибытии в Одессу четырёх минных тральщиков НАТО. Помимо этого, запланирован визит в страну генсека альянса Йенса Столтенберга.
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