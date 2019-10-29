Украина проведёт ракетную стрельбу на границе с Крымом

Учения должны пройти в период с 31 октября по 4 ноября на полигоне Ягорлык в акватории Чёрного моря. Помимо испытаний ЗРК будут проведены запуски ракет для различных модификаций С-300 (ПТ, ПС и В1), а также ведомственные тесты комплекса С-125-2Д1.

Местные власти уже предупреждены о закрытии воздушного и морского пространства.

Напомним, сегодня минобороны Украины также сообщило о прибытии в Одессу четырёх минных тральщиков НАТО. Помимо этого, запланирован визит в страну генсека альянса Йенса Столтенберга.