Украина провела учения с новейшими образцами оружия

Как пишет «Лента.ру», под городом Ровно прошли одни из самых масштабных за последние годы военные учения. В их рамках военные отрабатывали наступление на позиции противника. Дроны искали местоположение врага, комплексы наносили удары по объектам, отражали атаку с воздуха, техника разминировала проходы.

Сообщается, что украинцы использовали, турецкий Bayraktar ТВ2, американский противотанковый комплекс FGM-148 Javelin, а также и собственные танки, системы противовоздушной обороны и дроны. Ещё одной особенностью учений стал контроль за войсками с помощью автоматизированных систем управления. На видео можно посмотреть отрывки учений.