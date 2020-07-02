Украина провела учения с советской торпедой низкой точности

Как пишет «Российская газета», под Николаевом прошли масштабные учения бригады морской авиации Военно-морских сил (ВМС) Украины. Пять дней военные отрабатывали полёты на вертолётах Ми-8, Ми-14 и самолётах Ан-26. Также они проводили репетицию переброски десанта и оказания помощи терпящим бедствие на море. Кульминацией же учений стал поиск подлодки условного противника и нанесение по ней торпедно-бомбового удара.

По фото журналисты увидели, что вертолёт-амфибию Ми-14 вооружили советской телеуправляемой торпедой «Стриж». Она не получила широкого распространения в прошлом из-за низкой точности. До 1978 года торпеда выпускалась малыми партиями на заводе «Дагдизель». В «Российской газете» удивились тому, что до наших дней дожил хоть один экземпляр «Стрижа». Стоит отметить, что торпеда содержит восемь килограммов серебра.