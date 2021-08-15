Украина проводит испытания боевых роботов

Испытания проходят на полигоне «Десна». Там находится роботизированная система РСВК-М «Охотник» от КБ Robotics. Она вооружена дроном Ironclad и транспортным дроном Camel от компании ROBONEERS.

Помимо этого, на полигоне продемонстрировали роботизированную платформу «Миротворец» с боевым модулем «Амулет».

В ходе испытаний платформы тестируются на преодоление окопов и других препятствий. Некоторые из них будут представлены на параде в честь 30-летия независимости Украины.

Вчера стало известно, что в России намерены создать робота противовоздушной обороны (ПВО) на базе ударного робототехнического комплекса «Уран-9». Он будет бороться, в том числе, с беспилотниками.