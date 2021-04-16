Украина пыталась вооружить устаревший танк двухствольной зенитной пушкой

Сообщается, что харьковский бронетанковый ремонтный завод предлагал свой вариант Т-64Е. На машину хотели установить многоканальный прицел с тепловизором наводчика-оператора и панорамный прицел командира. Кроме того, огневую мощь усиливала двухствольная пушка ГШ-23Л с боекомплектом до 600 снарядов. Предлагался и дистанционно-управляемый 12,7-мм зенитный пулемёт.

Защиту танка увеличивала «реактивная броня» «Нож». Из-за всех нововведений танк стал тяжелее — до 42 500 килограммов. Мощность двигателя тоже повысилась.

Что любопытно, командование Вооружённых сил Украины не заинтересовалось этой модификацией танка. Дело в том, что подобные машины получались бы слишком дорогими. В итоге был изготовлен только один макет такой модификации.