Наука и технологии
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Украина рассказала, где разместит «уничтожителей Крымского моста»
Комплекс «Нептун» с крылатыми ракетами
Украинский портал АрміяInform сообщил, что к 2025 году Военно-морские силы (ВМС) Украины сформируют три дивизиона берегового комплекса ЖК-360МЦ «Нептун». Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов когда-то назвал комплекс «уничтожителем Крымского моста». Теперь глава ВМС Украины рассказал, где разместят дивизионы.
По словам главы ВМС контр-адмирала Алексея Неижпапы, дивизионы планируется разместить в южных областях Украины, которые имеют выход к побережью Чёрного и Азовского морей.
Также контр-адмирал заявил, что «Нептун» завершил госиспытания и уже принят на вооружение. Он назвал комплекс «настоящим прорывом в ракетостроении Украины». Неижпапа отметил, что «мало стран мира имеют технологические мощности по производству собственных крылатых ракет».