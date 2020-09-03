Украина рассказала, где разместит «уничтожителей Крымского моста»

По словам главы ВМС контр-адмирала Алексея Неижпапы, дивизионы планируется разместить в южных областях Украины, которые имеют выход к побережью Чёрного и Азовского морей.

Также контр-адмирал заявил, что «Нептун» завершил госиспытания и уже принят на вооружение. Он назвал комплекс «настоящим прорывом в ракетостроении Украины». Неижпапа отметил, что «мало стран мира имеют технологические мощности по производству собственных крылатых ракет».