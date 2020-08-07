Украина рассказала, в чём превзошла Россию по разработке ракет

Коростелёв обсуждал разработку берегового ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун». Именно это оружие бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов ранее назвал уничтожителем Крымского моста.

Представитель «Луча» раскрыл происхождение ракеты. Он сообщил, что оружие похоже на советскую (российскую) Х-35, на американскую Harpoon, французскую Exocet, японскую ASM-2, шведскую Robotsystem 15, британскую Sea Eagle, турецкую Atmaca. В целом, на многие другие противокорабельные ракеты.

Также Коростелёв заявил, что Украина смогла создать новое оружие всего за несколько лет, в то время как Россия потратила на внедрение ракеты Х-35 в состав берегового комплекса «Бал» десять лет.

Первый такой ракетный дивизион с «Нептунами» должен поступить на вооружение Украины в 2021 году.