Украина рассмотрит вопрос запрета 5G в стране

Известно, что данную петицию, созданную в начале апреля текущего года, на сегодняшний день поддержали более 25 тысяч человек. В связи с чем, по закону, президент Украины Незалежной Владимир Зеленский обязан рассмотреть вопрос запрета 5G в стране. ”Без клинически подтверждённой доказательной базы по безопасности данного вида связи просим не вводить его в нашей стране!” — отметила автор данной инициативы.

Напомним, что ранее было проведено исследование, в ходе которого выяснилось, что в России внедрение 5G поддерживают порядка 48% жителей страны.