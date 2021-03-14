Украина решила перевооружиться на американские истребители F-15 и F-35

По словам Дроздова, Украина будет постепенно переходить либо на истребители F-15, либо на JAS39 Gripen шведского производства. В будущем же страна надеется на истребители пятого поколения F-35.

Уже сейчас Украина сотрудничает с НАТО. До 2035 года страна планирует избавиться от советских боевых самолётов. Отмечается, что Украину не смущает дороговизна американских истребителей. Главнокомандующий ВВС отметил, что власти страны должны понимать: на кону безопасность Украины.

Издание «Военное обозрение» напоминает, что стоимость обслуживая истребителя F-35 составляет 36 тысяч долларов за час полёта.