Наука и технологии
Сегодня в 17:02
Украина решила перевооружиться на американские истребители F-15 и F-35
Но это дорогие самолёты
Главнокомандующий Военно-воздушными силами (ВВС) Украины Сергей Дроздов заявил, что страна в ближайшие 10-15 лет перевооружится на американские истребители F-15 и F-35. Они заменят советскую технику.
По словам Дроздова, Украина будет постепенно переходить либо на истребители F-15, либо на JAS39 Gripen шведского производства. В будущем же страна надеется на истребители пятого поколения F-35.
Уже сейчас Украина сотрудничает с НАТО. До 2035 года страна планирует избавиться от советских боевых самолётов. Отмечается, что Украину не смущает дороговизна американских истребителей. Главнокомандующий ВВС отметил, что власти страны должны понимать: на кону безопасность Украины.
Издание «Военное обозрение» напоминает, что стоимость обслуживая истребителя F-35 составляет 36 тысяч долларов за час полёта.