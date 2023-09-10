В статье FR поясняется, что военнослужащие ВСУ модифицировали свои основные боевые танки Leopard 2 для борьбы с российскими противотанковыми ракетами. Видеоролик, размещенный в социальных сетях, которым также поделилось Министерство обороны Украины, показал очевидную уязвимость «Леопарда-2», отмечается в статье. Таким образом они непреднамеренно передали Москве конфиденциальную информацию.

Украинские военные разместили между корпусом и башней танка динамическую броню для защиты от огня с помощью встречного взрыва. Обнаружив размещение этих элементов, военнослужащие ВСУ публично раскрыли слабое место немецких танков.