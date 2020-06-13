Украина создаст 2500 новых боеприпасов для системы залпового огня

Как пишет «Газета.ру», директор предприятия Леонид Шиман говорил, что «Ольха-М» может уничтожить российский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.

Сообщается, что для работы Павлоградского химического завода в усиленном режиме наняты 540 сотрудников. Шиман пообещал, что предприятие наймёт ещё 1,5 тысячи работников, если будет не хватать.

Журналисты напоминают, что завод также производит топливо для «Ольхи-М», противокорабельных комплексов «Нептун», реактивных снарядов «Тайфун» и оперативно-тактических комплексов «Гром». Известно, что новое топливо у них получается в результате переработки старого.

«Газета.ру» отмечает, что ранее украинские СМИ называли «Ольху-М» «страшным оружием», способным «выжигать» российские войска.