Украина создаст аналог американского агентства оборонных технологий

Как заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, процесс создания украинской DARPA находится на финальной стадии.

Это агентство будет заниматься разработкой новейших проектов и работать на основе государственной оборонной программы. Скоро решение по созданию украинской DARPA будет представлено правительству для утверждения.

Украина в целом реформирует оборонно-промышленный комплекс страны. Его задачами станут «разработка и внедрение новейших технологий, создание автоматизированных систем управления войсками, робототехнической техники и систем, нового вооружения и техники, экипировки "солдат будущего" и многого другого, включая космические разработки».