Украина создаст аналог американского агентства оборонных технологий

Наука и технологии
Сегодня в 19:07
Украина создаст аналог американского агентства оборонных технологийDARPA
В США существует Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA). Оно курирует разработку самых необычных технологий для армии. Оказалось, что Украина создаёт аналог такого агентства.
Как заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, процесс создания украинской DARPA находится на финальной стадии.
Это агентство будет заниматься разработкой новейших проектов и работать на основе государственной оборонной программы. Скоро решение по созданию украинской DARPA будет представлено правительству для утверждения.
Украина в целом реформирует оборонно-промышленный комплекс страны. Его задачами станут «разработка и внедрение новейших технологий, создание автоматизированных систем управления войсками, робототехнической техники и систем, нового вооружения и техники, экипировки "солдат будущего" и многого другого, включая космические разработки».