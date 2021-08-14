Украина создаст «глаза» для своего противокорабельного ракетного комплекса

Сейчас эти РЛС, смонтированные на новом шасси Tatra T815 8х8, проходят последнюю проверку перед передачей Вооружённым силам Украины.

Уточняется, что «Минерал-У» размещается на автомобильной платформе, отличается надёжностью, а также, благодаря принятым техническим решением, имеет лучшие тактико-технические характеристики.

Как пишет «Лента.ру», «Минерал-У» «может обнаруживать вражеские объекты различного типа, а также обеспечивать целеуказание ударного оружия, в том числе противокорабельных ракет. То есть РЛС могут работать с ракетным комплексом ЖК-360МЦ «Нептун».

Ранее эти ракеты назвали потенциальными «уничтожителями российского Крымского моста».