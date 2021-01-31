Украина создаст новый военный внедорожник на смену советским УАЗ

«Военное обозрение» уточняет, что Вооружённые силы Украины получат единый внедорожник. Планируется провести «первый всеобщий открытый конкурс» среди потенциальных создателей машины. В нём смогут участвовать как государственные, так и частные компании. Каждый участник должен будет представить прототип внедорожника, способный пройти определённые проверки. Украина выделит средства для создания машины из военного бюджета страны.

Отмечается, что проведение открытого конкурса — это один из стандартов НАТО. Украина хочет получить в итоге «надёжный и комфортный внедорожник вместо советского “УАЗика”».