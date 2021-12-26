Украина создаст замену советскому зенитному ракетному комплексу

Об этом пишет «Военное обозрение», ссылаясь на главу КБ «Луч» Олега Коростелёва. Сообщается, что новую ракету протестировали на полигоне в декабре. РК-10 имеется в нескольких вариантах. В противотанковом у ракеты крылья размещены спереди, в противовоздушном устроена аэродинамическая схема «Утка», повышающая маневренность. Также установлен мощный двигатель. Полёт ракеты направляется по лазерному лучу.

Отмечается, что традиционно зенитные управляемые ракеты имели ИК-головку самонаведения, которая реагировала на тепло от цели. Сейчас же от таких ракет придумали защиту. А вот лазер позволяет обойти эти средства противодействия.

Коростелёв утверждает, что уже сейчас можно поставить ракету на наземные, воздушные или морские носители. Установка имеет небольшие размеры. Благодаря ей можно провести глубокую модернизацию ЗРК «Стрела-10», который достался Украине от СССР. От последнего останется только шасси.