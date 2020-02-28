Украина стала у россиян самой популярной страной для денежных переводов с телефонов

В целом, доля перевода денег со смартфонов составила 41% от всех переводов в системе «Яндекс.Деньги». Средний размер такого перевода составлял 3998 рублей.

Большая часть переводов за границу, причём не только с телефонов, но и с других устройств, отправлялась на Украину, как и в 2018 году. На втором месте оказалась Белоруссия, на третьем — Казахстан. В прошлом году также вырос объём денежных переводов в Киргизию и Узбекистан и уменьшился в Грузию и Таджикистан.