Украина улучшит бронемашины по результатам их испытаний на Донбассе

Изготовитель бронемашин — компания «Украинская бронетехника». Её генеральный директор уже посетил зону ООС для получения обратной связи от военных, которые используют «Варты». Представитель предприятия сообщил, что получил много важной информации, увидев технику во время эксплуатации. Поэтому в ближайшее время «Украинская бронетехника» внедрит новые технологии для усовершенствования бронемашин.

«Варту» впервые представили в 2015 году в качестве специального автомобиля для полиции особого назначения (КОРД). В 2016 году «Украинская бронетехника» показала обновлённую версию бронемашины. Мощность двигателя автомобиля составила 380 л.с., максимальная скорость по шоссе — 90 км/ч. Машина способна перевозить экипаж из 2 человек и ещё 8 бойцов.

В феврале 2019 года «Варты» поставили десантно-штурмовому батальону морской пехоты вооружённых сил Украины.