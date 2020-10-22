Украина уничтожит секретные боеприпасы «танка будущего»

Как пишет «Российская газета», боеприпасы долго хранились в Харьковском конструкторском бюро машиностроения. Организация в 80-е годы занималась созданием перспективной бронетехники для Советской армии. Бюро работало и над основными боевыми танками «Молот» и «Нота». Оба проекта свернули и серийно не производили.

Теперь на Украине хотят уничтожить 39 снарядов, созданных ещё в конце 80-х годов. Как отмечают журналисты, боеприпасы уже становятся опасными из-за истечения сроков хранения.

Военные эксперты считают, что эти снаряды никак не помогут вероятному украинскому танку нового поколения. Журналисты напомнили, что несколько лет назад советские танки хотели продемонстрировать на параде в Киеве, но реанимировать их не смогли.