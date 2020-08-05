Украина усилит флот американскими противокорабельными ракетами

Об этом пишет издание «Военное обозрение», ссылаясь на украинское информагентство «АрміяInform». Сообщается, что иностранные ракеты будут использоваться до тех пор, пока на вооружение не принят морской вариант украинского противокорабельного комплекса «Нептун». Сейчас он находится в стадии разработки.

Ракеты будут устанавливать на патрульные катера Mark VI производства США. Они скоро должны поступить в состав украинского военного флота. Катера будут работать с малогабаритными противокорабельными ракетами типа ВGM-176В Griffin.

Отмечается, что американские ракеты отличаются от украинской «Нептун» характеристиками и назначениями. Ракеты Griffin предназначены для защиты прибрежной зоны, а «Нептун» — для акватории Азовского и Чёрного морей.