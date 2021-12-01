Украина установила на границе с Белоруссией американские акустические генераторы

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Украина установила на границе с Белоруссией американские акустические генераторыНа случай появления толп мигрантов
СМИ сообщили, что Украина подогнала к границе с Белоруссией акустические установки LRAD американского производства. Их смогут применить, если возникнет проблема с нелегальными мигрантами.
Генераторы акустических волн установили на бронетехнику «Козак-2» и «Новатор» Нацгвардии. Эти LRAD представляют собой нелетальное оружие, изначально оно было создано для защиты надводных кораблей и судов от атак террористов и пиратов. Однако оружие может с помощью низкочастотных звуков высокой мощности до 150 дБ справляться с толпой. Отметим, что смертельный порог для человека —175 дБ. Воздействие от LRAD может нанести вред здоровью.
Радиус действия установки составляет 500 метров, угол атаки — 30 градусов. Если приблизиться к генератору менее чем на 15 метров, то наступает критическое поражение органов слуха.
Источник: Военное обозрение