Украина установила на границе с Белоруссией американские акустические генераторы

Генераторы акустических волн установили на бронетехнику «Козак-2» и «Новатор» Нацгвардии. Эти LRAD представляют собой нелетальное оружие, изначально оно было создано для защиты надводных кораблей и судов от атак террористов и пиратов. Однако оружие может с помощью низкочастотных звуков высокой мощности до 150 дБ справляться с толпой. Отметим, что смертельный порог для человека —175 дБ. Воздействие от LRAD может нанести вред здоровью.

Радиус действия установки составляет 500 метров, угол атаки — 30 градусов. Если приблизиться к генератору менее чем на 15 метров, то наступает критическое поражение органов слуха.