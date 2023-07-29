Украина в том числе использовала произведенные Северной Кореей снаряды

Они утверждают, что эти снаряды часто дают осечки или не взрываются при попадании. Несмотря на их недостатки, украинские войска вынуждены использовать их из-за нехватки ресурсов. Один из артиллеристов заявил, что им «нужна каждая ракета, которую они могут достать».

Маркировка на боеприпасах указывает на то, что они были изготовлены в 1980-1990-х годах. Другой украинский солдат рассказал, что во время стрельбы артиллерийские экипажи отходили от пусковых установок, так как северокорейские снаряды считались «ненадежными» и могли вести себя нестабильно.

Происхождение северокорейских ракет на Украине до конца не выяснено. Военные лишь заявили, что боеприпасы были «изъяты» с корабля «дружественным» государством. В Министерстве обороны Украины предположили, что ракеты могли быть трофеями предыдущих конфликтов, но не подтвердили это окончательно.