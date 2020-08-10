Украина вернулась к старинным системам ПВО из-за продажи С-300ПТ в США

Украина возвращает в войска зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-125. Они впервые были приняты на вооружение в ВС СССР в 1961 году.

Сообщается, что Украина располагает модернизированным вариантом ЗРК С-125-2Д «Печора». Комплекс был улучшен в начале 2010-х годов. Специалистам удалось увеличить его максимальную высоту поражения цели — до 21 километра — и дальность — до 40. Также были усовершенствованы средства противодействия радиоэлектронной борьбе.

Журналисты пишут, что модернизация проводилась в основном для экспортных поставок. В России С-125 сняли с вооружения ещё в 1990-х годах.

С-300ПТ были созданы тоже в советское время, но позже. Они хоть и уступают современным вариантам С-300, но всё же являются наиболее актуальными на Украине. Известно, что несколько таких комплексов страна ранее продала в США. Из-за этого и мог возникнуть недостаток, который решили восполнить С-125.