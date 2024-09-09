Украина вооружила дроны автоматами АК-74: в России оценили «разработку»

В своем заявлении для «Ленты.ру» Завазин отверг потенциальное влияние этих беспилотников на поле боя. Он выразил уверенность в том, что военный потенциал России превзойдет любые достижения Украины и будет противостоять им. «Я уверен, что мы изучим этот вопрос. Будет противовес. Это однозначно. Хоть что они будут делать. Ничего они не изменят этими дронами и позицию в целом не поменяют. Мы это все изучаем. Мы идем на шаг впереди. Поэтому я уверен, что и здесь разберемся», — заявил Завазин.

Беспилотник, показанный в видеоролике «Российской газеты», оснащен автоматом АК-74, установленным таким образом, что он может вести огонь в полете.