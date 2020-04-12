Украина вооружилась беспилотным комплексом разведки

Об этом пишет издание «Военное обозрение», ссылаясь на пресс-службу разработчика аппарата — НПП «Атлон Авиа». «Фурия» — первый беспилотный комплекс, разработанный частной компанией и принятый на вооружение украинской армии.

О его разработке было известно ещё с 2014 года. Раннюю версию А1-С закупали для применения на Донбассе. В 2016 году представили модернизированную версию А1-СМ. Комплекс состоит из наземной станции управления и трёх беспилотных летательных аппаратов.

Сообщается, что «Фурия» может вести разведку и днём, и ночью. Он способен определять координаты цели, корректировать артиллерийский огонь. Беспилотники выполнены по типу летающее крыло. Могут находиться в воздухе до трёх часов.