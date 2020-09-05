Украина вооружилась новым артиллерийским катером

«Костополь» — уже седьмой из серии катеров по проекту 58155. Он был построен на судостроительном предприятии «Кузня на Рыбальском». Катер успешно прошёл все этапы заводских и государственных испытаний.

«Костополь» оснащён современным навигационным и радиолокационным оборудованием и вооружением для поражения целей противника. Катер малозаметен для средств обнаружения врага. Он также имеет систему защиты от наведения оружия противника и систему автоматической постановки дымовых и тепловых завес.

Длина катера составляет 23 метра, ширина — 4,8 метра, осадка равна одному метру. Скорость хода достигает 25 узлов. Экипаж катера состоит из пяти человек.