Наука и технологии
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Украина вооружилась новым артиллерийским катером
«Костополь»
Военно-морские силы (ВМС) Украины получили новый артиллерийский катер проекта 58155 «Костополь». Его полное водоизмещение составляет 50,7 тонны.
«Костополь» — уже седьмой из серии катеров по проекту 58155. Он был построен на судостроительном предприятии «Кузня на Рыбальском». Катер успешно прошёл все этапы заводских и государственных испытаний.
«Костополь» оснащён современным навигационным и радиолокационным оборудованием и вооружением для поражения целей противника. Катер малозаметен для средств обнаружения врага. Он также имеет систему защиты от наведения оружия противника и систему автоматической постановки дымовых и тепловых завес.
Длина катера составляет 23 метра, ширина — 4,8 метра, осадка равна одному метру. Скорость хода достигает 25 узлов. Экипаж катера состоит из пяти человек.