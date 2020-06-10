Наука и технологии
Вчера 21:58
Украина вооружится тремя дивизионами «уничтожителей» Крымского моста
Так называют украинские ракеты Р-360
СМИ сообщили, что Украина намерена вооружиться тремя дивизионами комплексов ЖК-360МЦ «Нептун» с крылатыми ракетами Р-360. Их ранее называли «уничтожителями» Крымского моста.
Такое клише за ними закрепилось после высказывания бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.
Как пишет издание «Военное обозрение», Павлоградский химический завод в ближайшее время должен запустить масштабное производство компонентов для ракет Р-360 комплекса «Нептун». По словам директора предприятия, министерство обороны Украины дало поручение поставить три дивизиона на боевое дежурство.
Известно, что в состав одного дивизиона входит шесть пусковых установок с 24 крылатыми ракетами. Кроме того, есть информация, что в конце второго квартала 2020 года уже будут завершены испытания комплекса.