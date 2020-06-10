Украина вооружится тремя дивизионами «уничтожителей» Крымского моста

Такое клише за ними закрепилось после высказывания бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

Как пишет издание «Военное обозрение», Павлоградский химический завод в ближайшее время должен запустить масштабное производство компонентов для ракет Р-360 комплекса «Нептун». По словам директора предприятия, министерство обороны Украины дало поручение поставить три дивизиона на боевое дежурство.

Известно, что в состав одного дивизиона входит шесть пусковых установок с 24 крылатыми ракетами. Кроме того, есть информация, что в конце второго квартала 2020 года уже будут завершены испытания комплекса.