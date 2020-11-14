Украина вооружится турецкими военными кораблями

Как пишет «Военное обозрение», на базе Департамента военно-технического сотрудничества Минобороны Украины состоялось совещание, на котором обсудили, как использовать эти средства. В военном ведомстве склоняются к тому, чтобы расходовать их на закупку корветов турецкого производства. В Минобороны не считают целесообразным достройку корвета украинской разработки.

Ранее на Украине говорили, что первый отечественный корвет может быть изготовлен в Турции, а последующие будут проявляться уже на украинских предприятиях.

Сообщается, что Украина рассматривает корвет типа «Ада». С его помощью можно вести противолодочные операции и патрулировать в открытом море