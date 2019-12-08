Украина впервые за 20 лет провела дозаправку бомбардировщика в воздухе

Вылеты проводили экипажи из состава 7-й бригады тактической авиации Воздушных сил Украины. Тренировка прошла в Хмельницкой области. Кроме того, во время неё состоялись испытания модернизированного УПАЗ — унифицированного подвесного агрегата заправки.

Су-24 управляли опытные пилоты. Они осуществили контакт с самолётом-заправщиком. В дальнейшем полёты этих экипажей будут всегда проходить с плановой дозаправкой в воздухе.

Также в Генштабе напомнили, что ранее во время учений «Чистое небо — 2018» лётчики НАТО совместно с украинскими уже отрабатывали дозаправку в воздухе на истребителях F-15C.