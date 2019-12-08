Наука и технологии
Сегодня 13:47
Украина впервые за 20 лет провела дозаправку бомбардировщика в воздухе
Су-24
Генштаб Вооружённых сил (ВС) Украины сообщил, что экипажи самолётов Су-24М, Су-24МР и Л-39 выполнили полёты с целью восстановления навыков пилотирования и впервые за 20 лет осуществили дозаправку в воздухе.
Вылеты проводили экипажи из состава 7-й бригады тактической авиации Воздушных сил Украины. Тренировка прошла в Хмельницкой области. Кроме того, во время неё состоялись испытания модернизированного УПАЗ — унифицированного подвесного агрегата заправки.
Су-24 управляли опытные пилоты. Они осуществили контакт с самолётом-заправщиком. В дальнейшем полёты этих экипажей будут всегда проходить с плановой дозаправкой в воздухе.
Также в Генштабе напомнили, что ранее во время учений «Чистое небо — 2018» лётчики НАТО совместно с украинскими уже отрабатывали дозаправку в воздухе на истребителях F-15C.