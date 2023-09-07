Украина вслед за Россией захотела запустить единый реестр призывников

Умеров подчеркнул необходимость отказа от сложившихся представлений о работе ВВК и призвал к цифровизации процессов, в том числе к созданию единого реестра призывников для устранения любых коррупционных рисков. Он предложил перевести всю информацию о военнослужащих в цифровой формат, включая электронные военные билеты, оцифровку ГМК и госпиталей, электронные журналы и отчеты для военнослужащих.

В России, как вы можете помнить, тоже разработали электронный реестр призывников. Повестки, кстати, тоже будут приходить в электронном формате (бумажные никуда не денутся), отправлять их будут на Госуслуги.