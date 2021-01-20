Украина выпустит копию советского танкового пулемёта под видом нового

Как пишет «Российская газета», КТ-12,7 был немного доработан. В частности, ствол для него выпускает американская компания. Также в конструкции пулемёта используются новые сплавы, чтобы увеличить срок его службы.

НСВТ «Утёс» применяется в качестве зенитного пулемёта на танках Т-64, Т-72 и Т-80. «Российская газета» отмечает, что запасы этого оружия сейчас у Украины исчерпаны. Поэтому страна пытается восполнить их таким путём.

Ранее попытки «модернизировать» советские разработки заканчивались не слишком хорошо. Например, копия 2Б11 — украинский миномёт М120-15 «Молот» регулярно взрывается.