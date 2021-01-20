Наука и технологии
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Украина выпустит копию советского танкового пулемёта под видом нового
Внесены лишь небольшие доработки
Украинское предприятие «Завод Маяк» планирует начать испытания крупнокалиберного пулемета КТ-12,7, который разрабатывало по «западным стандартам». СМИ пишут, что это оружие — копия советского пулемёта НСВТ «Утёс».
Как пишет «Российская газета», КТ-12,7 был немного доработан. В частности, ствол для него выпускает американская компания. Также в конструкции пулемёта используются новые сплавы, чтобы увеличить срок его службы.
НСВТ «Утёс» применяется в качестве зенитного пулемёта на танках Т-64, Т-72 и Т-80. «Российская газета» отмечает, что запасы этого оружия сейчас у Украины исчерпаны. Поэтому страна пытается восполнить их таким путём.
Ранее попытки «модернизировать» советские разработки заканчивались не слишком хорошо. Например, копия 2Б11 — украинский миномёт М120-15 «Молот» регулярно взрывается.