Украина выпустит собственные беспилотники-«камикадзе»

Об этом заявил председатель правления компании Владимир Зимин. Он отметил, что создание таких беспилотников-«камикадзе» сегодня является перспективным направлением деятельности. Государственная компания «Артём» может выпускать такие дроны с различными вариантами боевых частей для Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«Это будут варианты с термобарической и осколочно-фугасной боевой частью, а также с комбинированной боевой частью», — пояснил Зимин. Вариант с термобарической боевой частью сможет поражать легкобронированные цели.

Когда именно специалисты «Артёма» начнут воплощать планы в жизнь, пока неясно. Владимир Зимин заявил, что в ближайшее время. «Военное обозрение» добавило, что работы над перспективным беспилотником-«камикадзе» ведутся в рамках программы по созданию барражирующих боеприпасов.