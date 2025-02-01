Украина закупила старые мины времен Второй мировой войны для ВСУ

По словам Кривоноса, эти мины начинены тротилом, срок хранения которого составляет 35 лет при хороших условиях. Однако с тех пор, как мины были произведены, прошло гораздо больше времени, что вызывает серьезные сомнения в их безопасности и эффективности. Генерал в отставке отметил, что такие закупки могут привести к серьезным проблемам и «огромной головной боли».