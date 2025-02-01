Украина закупила старые мины времен Второй мировой войны для ВСУ

Опубликовано 01 февраля 2025, 06:001 мин.
Украина закупила старые мины времен Второй мировой войны для ВСУКаждая стоит 600 долларов
Министерство обороны Украины закупило для своих вооруженных сил противотанковые мины, которые были созданы еще во времена Второй мировой войны, пишет Лента. Стоимость каждой мины составила 600 долларов. Эта информация была озвучена бывшим заместителем секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергеем Кривоносом в ходе обсуждения недавнего сообщения журналиста Юрия Бутусова о поставке некачественных гранат для ВСУ.
По словам Кривоноса, эти мины начинены тротилом, срок хранения которого составляет 35 лет при хороших условиях. Однако с тех пор, как мины были произведены, прошло гораздо больше времени, что вызывает серьезные сомнения в их безопасности и эффективности. Генерал в отставке отметил, что такие закупки могут привести к серьезным проблемам и «огромной головной боли».