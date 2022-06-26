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Украина "засеет" минами границу с Россией

И выдаст пограничникам “противотанковые, минометные заставы” в случае принятия закона
В Верховную раду Украины внесен законопроект об усилении границ страны с Россией и Белоруссией. Инициаторами закона выступили депутаты партии нынешнего президента Украины Владимира Зеленского “Слуга народа”, сообщает “Лента.ру” со ссылкой на сайт Рады.
Украина "засеет" минами границу с Россией

Верховной раде еще предстоит рассмотреть законопроект. Известно, что этот закон предлагает расширение пограничной полосы и обустройство на ней средств обороны, включая создание минных полей.

В пределах пограничной полосы с целью обеспечения национальной безопасности и обороны, соблюдения режима государственной границы военным частям Государственной пограничной службы Украины для строительства, обустройства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков ... предоставляются в постоянное пользование земельные участки шириной 30-50 метров вдоль линии государственной границы на суше, по берегу украинской части пограничной реки, озера или иного водоема

Обновленная редакция «Закона о государственной границе Украины»

Помимо прочего, предлагается расширить пограничные отряды и внести в них “противотанковые, минометные заставы, заставы огневой поддержки, зенитно-ракетно-артиллерийские заставы”.

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