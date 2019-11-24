Украина заявила о готовности делиться с Канадой опытом борьбы с Россией

Министр сейчас находится на Международном форуме по безопасности в Галифаксе. Именно там он общался с журналистами.

Государственный деятель отметил, что Канада является постоянным союзником и партнёром Украины. Поэтому последняя готова делиться с первой уроками, усвоенными за пятилетнюю «оборону от российских посягательств».

Также министр обороны Украины встретился с главой аналогичного ведомства Канады. Стороны обсудили перспективы оборонного сотрудничества между двумя государствами. Глава минобороны Украины поблагодарил коллегу за помощь вооружённым силам страны, в частности за подготовку канадскими инструкторами украинских военнослужащих.