Украинца оштрафовали за лайк под гербом СССР в «Одноклассниках»

Таково соглашение между прокуратурой и обвиняемым. Он должен признать свою вину и выплатить штраф.

Как пишет ТАСС, обвиняемый является сотрудником автозаправочной станции. 30 мая 2020 года он поставил лайк под изображением герба СССР и разместил это изображение на своей странице. В судебных материалах говорится, что картинка представляла собой «агитационную открытку на чёрном фоне с изображением, похожим по "строению" на советский герб, в котором в окружении перевязанных снопов посередине есть изображение советской звезды с серпом и молотом, окутанной снизу красной лентой со словами "Один народ", над звездой изображены три современных флага РФ, Украины и Белоруссии».

Такие действия следствие признало «распространение материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти».