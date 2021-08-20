Украинцы сделали камуфляж для танка малярным скотчем

Как пишет «Российская газета», две боевые машины из трёх были собраны прямо к дате репетиции. Один танк, как отмечается, был изготовлен по контракту с американскими военными, заключённому еще в 2018 году.

Из-за поджимавших сроков танки не успели толком закамуфлировать. Проблему решили с помощью малярного скотча. Им изобразили цифровой пиксель. Как отмечают журналисты, это вызвало волну насмешек и в российских, так и в зарубежных социальных сетях.

Помимо этого, в репетиции участвовали танки Т-64БМ2. Их было три, хотя ожидалось 12 машин.