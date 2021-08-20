Украинцы сделали камуфляж для танка малярным скотчем

Наука и технологии
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Украинцы сделали камуфляж для танка малярным скотчемНе успели закамуфлировать
В Киеве прошла первая репетиция парада в честь 30-летия независимости. На ней заметили танки БМ «Оплот». Камуфляж у них оказался странным.
Как пишет «Российская газета», две боевые машины из трёх были собраны прямо к дате репетиции. Один танк, как отмечается, был изготовлен по контракту с американскими военными, заключённому еще в 2018 году.
Из-за поджимавших сроков танки не успели толком закамуфлировать. Проблему решили с помощью малярного скотча. Им изобразили цифровой пиксель. Как отмечают журналисты, это вызвало волну насмешек и в российских, так и в зарубежных социальных сетях.
Помимо этого, в репетиции участвовали танки Т-64БМ2. Их было три, хотя ожидалось 12 машин.