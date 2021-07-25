Украинцы создадут оружие, которое будет дезориентировать противника

Как пишет «Военное обозрение», будет создано оружие калибров 23 и 30 мм. Оно будет предназначено для уничтожения материальных объектов противника, в том числе укреплений и бронетехники.

«Фишка» в том, что калибр оружия аналогичен калибру БМП-2, БТР-3/4. «Это способно дезориентировать противника. Когда наше пехотное оружие будет вести огонь, он будет искать бронетехнику, не понимая, что огонь ведётся не из БМП или БТР, а с позиции пехотинца», — рассказали разработчики.

Также новое оружие получит «баллистический холодильник». Так называют устройство, которое снижает звук выстрела и тепловую сигнатуру.