Украинцы вооружились выносливыми и незаметными беспилотниками

Об этом рассказал украинский концерн «Укроборонпром». Беспилотник Spectator-М1 предназначен для разведки с воздуха. Он оснащён тепловизионным оборудованием, поэтому может выслеживать цели в любое время суток.

Одна из главных особенностей беспилотника — сниженный вес по сравнению с предыдущими моделями. Благодаря этому время его использования может быть увеличено. Расцветка летательного аппарата и малая ЭПР (эффективная площадь рассеяния) позволяют ему оставаться незаметным для противника.

Также сообщается, что новая система управления Spectator-М1 делает возможным его применение в радиоэлектронной борьбе. Разработан беспилотник был в научно-техническом центре «Меридиан».