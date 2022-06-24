Наука и технологии
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Украинцы впервые применили американские системы залпового огня

ВСУ их поставили США
В сети появилось видео применения систем HIMARS в зоне боевых действий. Это американская реактивная система залпового огня на колёсном шасси. Штаты недавно передали машины ВСУ.
Украинцы впервые применили американские системы залпового огня

Ролик показывает 12 выстрелов, сделанных из двух установок HIMARS. По крайней мере к такому выводу пришли журналисты.

Системы HIMARS могут применять как неуправляемые боеприпасы, так и ракеты GMLRS M30/M31 с инерциальным и GPS-наведением. Имеются модификации с кассетной и с осколочно-фугасной боевой частью. Дальность систем достигает 15-84 километров. Отмечается, что пока неизвестно, какие версии ракет получила Украина.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Киев получила от Запада только 10% оружия, о котором просил. Сейчас у ВСУ должны быть четыре системы HIMARS.

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