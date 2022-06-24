Украинцы впервые применили американские системы залпового огня

Системы HIMARS могут применять как неуправляемые боеприпасы, так и ракеты GMLRS M30/M31 с инерциальным и GPS-наведением. Имеются модификации с кассетной и с осколочно-фугасной боевой частью. Дальность систем достигает 15-84 километров. Отмечается, что пока неизвестно, какие версии ракет получила Украина.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Киев получила от Запада только 10% оружия, о котором просил. Сейчас у ВСУ должны быть четыре системы HIMARS.