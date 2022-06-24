Украинцы впервые применили американские системы залпового огня

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Украинцы впервые применили американские системы залпового огняВСУ их поставили США
В сети появилось видео применения систем HIMARS в зоне боевых действий. Это американская реактивная система залпового огня на колёсном шасси. Штаты недавно передали машины ВСУ.
Ролик показывает 12 выстрелов, сделанных из двух установок HIMARS. По крайней мере к такому выводу пришли журналисты.
Системы HIMARS могут применять как неуправляемые боеприпасы, так и ракеты GMLRS M30/M31 с инерциальным и GPS-наведением. Имеются модификации с кассетной и с осколочно-фугасной боевой частью. Дальность систем достигает 15-84 километров. Отмечается, что пока неизвестно, какие версии ракет получила Украина.
Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Киев получила от Запада только 10% оружия, о котором просил. Сейчас у ВСУ должны быть четыре системы HIMARS.