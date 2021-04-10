Украине дали совет, как «закрыть» небо от России

Эксперт, слова которого приводит «Военное обозрение», пишет, что Военно-воздушные силы (ВВС) Украины находятся в очень плохом состоянии. Страна не может защитить воздушное пространство, и потому оказалась в сложном положении.

Недавно научный сотрудник Института исследований внешней политики Стивен Бланк предложил передать Украине до ста истребителей F-15, самолёты радиолокационного обнаружения E-2, летающие танкеры-запрвщики KC-135, высокоточное оружие и системы связи. Однако эксперт эту идею раскритиковал. Все эти самолёты потребуют от Украины огромным затрат. А у Киева нет таких средств.

Эксперт предложил Украине вместо этого приобрести современные комплексы противовоздушной обороны (ПВО). Они смогут «закрыть» небо страны. Это должно быть дешевле. Для воздушных операций же можно купить беспилотники и барражирующие боеприпасы.