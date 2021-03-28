Наука и технологии
Сегодня в 13:44
Украине предложат покупку французских истребителей
Rafale
Скоро Украину посетит президент Франции Эммануэль Макрон. Ожидается, что стране предложат покупку французских истребителей Rafale.
Сообщается, что президент Франции обсудит тему перевооружения украинской армии. Сейчас Украине нужно обновить свой авиационный парк в связи с «его переводом на стандарты НАТО». Ранее Украина планировала купить до 2035 года американские истребители пятого поколения F-35.
Однако, похоже, стране могут достаться французские Rafale. «Возможная продажа Rafale Украине станет приоритетом в обсуждении во время предстоящего визита Макрона», — пишут СМИ.
В частности, истребителями Rafale предложат заменить советские МиГ-29 в Военно-воздушных сил (ВВС) Украины.
Стоит отметить, что Франция уже поставляет на Украину авиационную технику — вертолёты компании Airbus.