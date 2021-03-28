Украине предложат покупку французских истребителей

Сообщается, что президент Франции обсудит тему перевооружения украинской армии. Сейчас Украине нужно обновить свой авиационный парк в связи с «его переводом на стандарты НАТО». Ранее Украина планировала купить до 2035 года американские истребители пятого поколения F-35.

Однако, похоже, стране могут достаться французские Rafale. «Возможная продажа Rafale Украине станет приоритетом в обсуждении во время предстоящего визита Макрона», — пишут СМИ.

В частности, истребителями Rafale предложат заменить советские МиГ-29 в Военно-воздушных сил (ВВС) Украины.

Стоит отметить, что Франция уже поставляет на Украину авиационную технику — вертолёты компании Airbus.