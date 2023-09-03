Украине предрекли хлопоты с танками Abrams

Он отмечает, что хотя танки Abrams имеют периметральную броню, защищающую от большинства противотанковых снарядов, они уязвимы для противотанковых ракетных комплексов. Кроме того, в прошлом у них были проблемы с надежностью силовой установки, что привело к потерям в Ираке. Из-за значительной массы танка эвакуация поврежденных танков Abrams с поля боя может быть затруднена.

Дандыкин полагает, что в лучшем случае украинские «Абрамсы» можно будет отремонтировать только в Польше, где стоят на вооружении американские машины. Он также предполагает, что обещанное количество танков, поставленных Киеву, вряд ли окажет существенное влияние на ход СВО.