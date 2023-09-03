Украине предрекли хлопоты с танками Abrams

Украине предрекли хлопоты с танками AbramsЛишние для страны хлопоты
Военный эксперт: ВСУ будет сложно забирать подбитые Abrams с поля боя. Американские танки M1A1 Abrams, которые будут поставляться Вооруженным силам Украины (ВСУ), имеют значительный вес, что затрудняет их эвакуацию с поля боя, предупреждает военный эксперт Василий Дандыкин.
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Он отмечает, что хотя танки Abrams имеют периметральную броню, защищающую от большинства противотанковых снарядов, они уязвимы для противотанковых ракетных комплексов. Кроме того, в прошлом у них были проблемы с надежностью силовой установки, что привело к потерям в Ираке. Из-за значительной массы танка эвакуация поврежденных танков Abrams с поля боя может быть затруднена.
Дандыкин полагает, что в лучшем случае украинские «Абрамсы» можно будет отремонтировать только в Польше, где стоят на вооружении американские машины. Он также предполагает, что обещанное количество танков, поставленных Киеву, вряд ли окажет существенное влияние на ход СВО.