Украинец установил «пиратский» автопилот на Tesla и проехался на ней по Киеву

Бета-версия автопилота FSD оказалась рабочей в условиях украинских дорог. Автор уточнил, что такую прошивку нигде нельзя найти, кроме в США. Он не стал рассказывать, как её удалось добыть.

Для Tesla с автопилотом специально выбрали такой маршрут, который был «стрессовым» для системы. На пути автомобиля были и большие перекрёстки, и маленькие, и светофоры, и хорошая разметка, и плохая. На Tesla была установлена версия прошивки, которая показывала картинку того, что видит автопилот.

После включения FSD электромобиль сразу сам остановился на красный свет. Впоследствии автор много раз удивлялся, что машина сама едет, хоть и в каких-то моментах неуверенно.