Опубликовано 22 августа 2024, 22:52
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Украинская армия улучшила «Абрамс» советской динамической защитой «Контакт»Он уничтожен
Недавно в зоне проведения Специальной военной операции (СВО) был уничтожен украинский танк M1A1 Abrams, оснащенный блоками динамической защиты «Контакт» советского производства, пишет Лента.ру.
Корпус и башня танка были оснащены этими дополнительными блоками для усиления защиты от ударов беспилотников и противотанковых ракет.
Судя по всему, «Абрамс», который также был оснащен стандартной реактивной бронеплиткой Abrams Reactive Armor Tiles (ARAT), был подбит со стороны, защищенной этими элементами. На видеозаписи, опубликованной в Telegram каналом «Повернутые на Z войне», показаны последствия, на которых виден разрушенный танк с видимыми блоками «Контакт».
Ранее, по информации издания, в той же зоне СВО был найден Abrams с нештатной дополнительной защитой — решетчатый экран для защиты крыши и кормы башни.