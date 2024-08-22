Украинская армия улучшила «Абрамс» советской динамической защитой «Контакт»

Корпус и башня танка были оснащены этими дополнительными блоками для усиления защиты от ударов беспилотников и противотанковых ракет.

Судя по всему, «Абрамс», который также был оснащен стандартной реактивной бронеплиткой Abrams Reactive Armor Tiles (ARAT), был подбит со стороны, защищенной этими элементами. На видеозаписи, опубликованной в Telegram каналом «Повернутые на Z войне», показаны последствия, на которых виден разрушенный танк с видимыми блоками «Контакт».

Ранее, по информации издания, в той же зоне СВО был найден Abrams с нештатной дополнительной защитой — решетчатый экран для защиты крыши и кормы башни.