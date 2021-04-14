Украинская машина системы залпового огня перевернулась на дороге

Машина следовала по трассе Одесса — Мариуполь. В какой-то момент она сошла с дороги и, несколько раз перевернувшись, скатилась под откос. В итоге у машины расплющило кабину, и оторвался пакет с шестнадцатью направляющими. В машине были и военнослужащие, но пока неясно, какие травмы они получили.

«Российская газета» отмечает, что машина надолго выбыла из строя. Есть вероятность, что её вовсе могут списать. Во многом из-за дефицита запчастей на Украине. Всего у страны есть около 70 таких реактивных систем залпового огня. «Ураган» применялся на Донбассе.

Сообщается, что причиной инцидента стала неисправность агрегатов рулевого управления.