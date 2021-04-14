Украинская машина системы залпового огня перевернулась на дороге
Машина следовала по трассе Одесса — Мариуполь. В какой-то момент она сошла с дороги и, несколько раз перевернувшись, скатилась под откос. В итоге у машины расплющило кабину, и оторвался пакет с шестнадцатью направляющими. В машине были и военнослужащие, но пока неясно, какие травмы они получили.
«Российская газета» отмечает, что машина надолго выбыла из строя. Есть вероятность, что её вовсе могут списать. Во многом из-за дефицита запчастей на Украине. Всего у страны есть около 70 таких реактивных систем залпового огня. «Ураган» применялся на Донбассе.
Сообщается, что причиной инцидента стала неисправность агрегатов рулевого управления.
On April 10, there was an accident on the route Odessa - Mariupol - Novoazovsk with the participation of RSZO "Uragan" (on the chassis ZiL-135).🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/agv8bdRGW6— ZOKA (@200_zoka) April 13, 2021