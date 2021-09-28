Украинская оборонная промышленность не досчиталась 3000 российских комплектующих

Директор по закупкам «Укроборонпрома» пояснил, что в 2014 году зависимость предприятий концерна от комплектующих российского производства была сильной. В списке числились более 12 тысяч наименований различных видов продукции. В последующие годы Украина найти замену этим комплектующим. В итоге к 2019 году заменили около 4,5 тысячи позиций номенклатур товаров, а к 2020 — ещё 1,5 тысячи.

Сейчас стратегия развития оборонно-промышленного комплекса Украины предусматривает полное устранение зависимости Украины материалов, комплектующих, элементной базы и критических технологий из России. Заменить нужно в том числе микро- и радиоэлектронику, спецсплавы и специальные материалы, подшипники, электроприборы и контрольно-измерительные приборы.