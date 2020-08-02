Украинская погранслужба перейдёт с автомата Калашникова на оружие по стандартам НАТО
Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Представители отметили, что полностью отказываются от использования автоматов Калашникова.
Новым оружие погранслужбы станет винтовка UAR-15, соответствующая стандартам ЕС и НАТО. Она имеет модульную конструкцию, её можно интегрировать с другими вооружениями.
Эту винтовку производят на Украине. Для её изготовления используются и украинские, и американские комплектующие. В частности американской Daniel Defense принадлежат ствол и ударно-спусковой механизм UAR-15. Калибр винтовки – 5,56 мм (под патрон 5,56х45 мм). Это наиболее распространённый калибр в странах, входящих в Североатлантический альянс.
Ранее Национальная гвардия Украины приняла на вооружение винтовку отечественного производства.