Украинская программа предупреждает о шпионаже, когда пользователь открывает российский сервис

Программа для Mac бесплатная. Её инструмент Static Analysis идентифицирует приложения с «нежелательными странами происхождения, такими как Российская Федерация и Беларусь». Разработчики напомнили, что в 2016 году в России начали действовать законы , которые обязывают операторов связи хранить содержимое голосовых вызовов, данные, изображения и текстовые сообщения на российских серверах в течение 6 месяцев. Разработчики считают, что это представляет потенциальную опасность для украинских пользователей, если они будут заходить на российские сайты.

Вот так выглядит программа: