Украинская разведка назвала сроки «военного вторжения» России в страну

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Украинская разведка назвала сроки «военного вторжения» России в странуСША якобы придерживаются таких же оценок
Глава военной разведки Украины генерал Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что вторжение российских сил в страну может произойти в конце января — начале февраля.
Украинский генерал сказал, что примерно таких же оценок придерживается американская сторона. По версии Буданов, российские военные начнут нападение с артиллерийских и авиационных ударов, а также высадки морского десанта в районе Одессы и Мариуполя. Помимо этого, якобы будет вестись наступление небольшими силами с территории Белоруссии.
Генерал отметил, что сейчас возле украинской границы сосредоточены более 92 тысяч военнослужащих, а также стягивается военная техника в Крым. Он упомянул ракетные комплексы «Искандеры».
Кроме того, Буданов заявил, будто нападению будет предшествовать операция по дестабилизации Украины.
Источник: РИА Новости