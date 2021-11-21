Украинская разведка назвала сроки «военного вторжения» России в страну

Украинский генерал сказал, что примерно таких же оценок придерживается американская сторона. По версии Буданов, российские военные начнут нападение с артиллерийских и авиационных ударов, а также высадки морского десанта в районе Одессы и Мариуполя. Помимо этого, якобы будет вестись наступление небольшими силами с территории Белоруссии.

Генерал отметил, что сейчас возле украинской границы сосредоточены более 92 тысяч военнослужащих, а также стягивается военная техника в Крым. Он упомянул ракетные комплексы «Искандеры».

Кроме того, Буданов заявил, будто нападению будет предшествовать операция по дестабилизации Украины.